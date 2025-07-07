ДТЕК святкує двадцятиріччя: що відомо про здобутки компанії

Компанії ДТЕК виповнюється 20 років. З моменту заснування у 2005 році і до сьогодні в модернізацію та розвиток енергетичних активів інвестовано понад 12,5 млрд євро, з яких 1,64 млрд євро - в будівництво нової "зеленої" генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За два десятиліття ДТЕК виріс з вертикально-інтегрованої енергокомпанії до важливої ланки енергетичної безпеки України, сьогодні ДТЕК це 7 диверсифікованих напрямків бізнесу. А саме:

видобуток вугілля і виробництво електроенергії на ТЕС (ДТЕК Енерго);

буріння і видобуток природного газу (ДТЕК Нафтогаз);

розподіл електричної енергії (ДТЕК Мережі);

розвиток відновлюваних джерел енергії (ДТЕК ВДЕ);

трейдинг енергетичними ресурсами (D.Trading);

постачання електроенергії кінцевим споживачам (D.Solutions);

розвиток відновлюваних джерел в Європі (DRI).

Наразі компанія здійснює діяльність у 13 регіонах України та представлена у 24 країнах світу.

Інвестиції в існуючі активи і будівництво нових потужностей дозволило перетворити компанію в лідера енергетичної галузі України і одну з провідних енергетичних компаній Східної Європи.

11 з 20 років ДТЕК працює в умовах війни, яка призвела до величезних втрат, але загартувала компанію та зробила її більш стійкою. В найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення 2022-2025 року проявились цінності компанії. Адже стійкість і винятковий професіоналізм колективу дозволили пройти 3 військові опалювальні сезони. ДТЕК став важливим елементом забезпечення енергетичної безпеки країни.

За 20 років теплова генерація компанії виробила 500 млрд кВт.годин електричної енергії, забезпечивши стабільну роботу енергетичної системи навіть в найскладніші часи. За 3,5 роки повномасштабної війни, енергетики ДТЕК повернули світло в 20 млн домівок українських родин, які були знеструмлені через російські атаки.

У відновлення зруйнованих росією ТЕС та електромереж з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала 19,5 млрд грн, щоб забезпечити безперебійне електропостачання для споживачів. ДТЕК також завжди був і залишається надійним партнером держави. За ці роки компанія поповнила державний бюджет на €13,7 млрд.

"За двадцять років ДТЕК пройшов масштабну трансформацію і став опорою енергетичної безпеки країни. Навіть в умовах війни ми інвестували, будували і тримали систему - і продовжимо це робити далі", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, його мета, щоб ДТЕК став учасником “Ліги чемпіонів” - однією з провідних європейських енергокомпаній.

"Бути партнерами провідних європейських компаній - це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація і спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилась на наш план. І ми точно його досягнемо", - зазначив він.