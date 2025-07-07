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ДТЭК празднует двадцатилетие: что известно о достижениях компании

Украина, Понедельник 07 июля 2025 12:10 promo
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ДТЭК празднует двадцатилетие: что известно о достижениях компании Фото: ДТЭК празднует 20 лет деятельности (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Компании ДТЭК исполняется 20 лет. С момента основания в 2005 году и до сегодняшнего дня в модернизацию и развитие энергетических активов инвестировано более 12,5 млрд евро, из которых 1,64 млрд евро - в строительство новой "зеленой" генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

За два десятилетия ДТЭК вырос из вертикально-интегрированной энергокомпании до важного звена энергетической безопасности Украины, сегодня ДТЭК это 7 диверсифицированных направлений бизнеса. А именно:

  • добыча угля и производство электроэнергии на ТЭС (ДТЭК Энерго);
  • бурение и добыча природного газа (ДТЭК Нефтегаз);
  • распределение электрической энергии (ДТЭК Сети);
  • развитие возобновляемых источников энергии (ДТЭК ВИЭ);
  • трейдинг энергетическими ресурсами (D.Trading);
  • поставки электроэнергии конечным потребителям (D.Solutions);
  • развитие возобновляемых источников в Европе (DRI).

Сейчас компания осуществляет деятельность в 13 регионах Украины и представлена в 24 странах мира.

Инвестиции в существующие активы и строительство новых мощностей позволило превратить компанию в лидера энергетической отрасли Украины и одну из ведущих энергетических компаний Восточной Европы.

11 из 20 лет ДТЭК работает в условиях войны, которая привела к огромным потерям, но закалила компанию и сделала ее более устойчивой. В критические моменты полномасштабного вторжения 2022-2025 года проявились ценности компании. Ведь стойкость и исключительный профессионализм коллектива позволили пройти 3 военных отопительных сезона. ДТЭК стал важным элементом обеспечения энергетической безопасности страны.

За 20 лет тепловая генерация компании произвела 500 млрд кВт.часов электрической энергии, обеспечив стабильную работу энергетической системы даже в самые сложные времена. За 3,5 года полномасштабной войны, энергетики ДТЭК вернули свет в 20 млн домов украинских семей, которые были обесточены из-за российских атак.

В восстановление разрушенных Россией ТЭС и электросетей с начала полномасштабного вторжения компания инвестировала 19,5 млрд грн, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение для потребителей. ДТЭК также всегда был и остается надежным партнером государства. За эти годы компания пополнила государственный бюджет на 13,7 млрд евро.

"За двадцать лет ДТЭК прошел масштабную трансформацию и стал опорой энергетической безопасности страны. Даже в условиях войны мы инвестировали, строили и держали систему - и продолжим это делать дальше", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, его цель, чтобы ДТЭК стал участником "Лиги чемпионов" - одной из ведущих европейских энергокомпаний.

"Быть партнерами ведущих европейских компаний - это не только партнерство ради бизнеса. Это признание, уважение, репутация и общий взгляд в будущее. Эта амбиция уже сегодня превратилась в наш план. И мы точно его достигнем", - заверил он.

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