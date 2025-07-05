ДТЕК став найкращим роботодавцем в енергетиці

Рейтинг ДТЕК

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.

Крім цього, директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.

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