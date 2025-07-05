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ДТЕК став найкращим роботодавцем в енергетиці

Фото: ДТЕК став найкращим роботодавцем в енергетиці (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Компанію ДТЕК визнано найкращим роботодавцем в енергетичній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Відповідно до нього ДТЕК зайняв 5 місце в рейтингу найкращих роботодавців в Україні.

Це єдина енергетична компанія, яка увійшла в топ-10 рейтингу кращих роботодавців.

Зазначається, що одним з факторів визнання компанії стала її програма з підтримки ветеранів, яка також була визнана найкращою.

 

Рейтинг ДТЕК

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.

Крім цього, директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.

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ДТЕК