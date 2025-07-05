ДТЭК стал лучшим работодателем в энергетике

Рейтинг ДТЭК

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.

Кроме этого, директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич признана одним из лучших HR-директоров в Украине в 2025 году.

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