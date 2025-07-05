ДТЭК стал лучшим работодателем в энергетике

Компания ДТЭК признана лучшим работодателем в энергетической отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
В соответствии с ним ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей в Украине.
Это единственная энергетическая компания, которая вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей.
Отмечается, что одним из факторов признания компании стала ее программа по поддержке ветеранов, которая также была признана лучшей.
Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.
Кроме этого, директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич признана одним из лучших HR-директоров в Украине в 2025 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.