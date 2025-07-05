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ДТЭК стал лучшим работодателем в энергетике

Фото: ДТЭК стал лучшим работодателем в энергетике (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК признана лучшим работодателем в энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

В соответствии с ним ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей в Украине.

Это единственная энергетическая компания, которая вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей.

Отмечается, что одним из факторов признания компании стала ее программа по поддержке ветеранов, которая также была признана лучшей.

 

 

Рейтинг ДТЭК

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.

Кроме этого, директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич признана одним из лучших HR-директоров в Украине в 2025 году.

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ДТЭК