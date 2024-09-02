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ДТЕК став найбільшим приватним інвестором за час повномасштабної війни

Понеділок 02 вересня 2024 18:34
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ДТЕК став найбільшим приватним інвестором за час повномасштабної війни Фото: ДТЕК став найбільшим приватним інвестором за час повномасштабної війни (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Інвестиції компанії склали 41,2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

"Українські компанії найбільше вкладають коштів у розвиток власного бізнесу після початку великої війни. Лідер рейтингу NV Топ-50 найбільших інвесторів за час великої війни - компанія ДТЕК інвестувала 41,2 млрд грн", - йдеться у виданні.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що основна частина грошей спрямовується на відновлення пошкоджених окупантами ТЕС.

"Наше стратегічне завдання – будівництво нової зеленої генерації, яка підвищить стійкість української енергосистеми, а також розвиток клієнтських сервісів і запровадження технологічних рішень щодо покращення якості послуг для наших клієнтів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК інвестував 17 млрд грн у вуглевидобуток для стабільності енергосистеми за час повномасштабної війни.

Раніше повідомлялось, що 30 серпня, за день енергетики повернули світло майже 10 тисячам сімей Дніпропетровської та Донецької областей. Вони були без електроенергії через обстріли РФ.

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