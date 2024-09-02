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ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором за время полномасштабной войны

Понедельник 02 сентября 2024 18:34
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ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором за время полномасштабной войны Фото: ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором за время полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в Украине с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции компании составили 41,2 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.

"Украинские компании больше вкладывают средств в развитие собственного бизнеса после начала большой войны. Лидер рейтинга NV Топ-50 крупнейших инвесторов за время большой войны - компания ДТЭК инвестировала 41,2 млрд грн", - говорится в издании.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что основная часть денег направляется на восстановление поврежденных оккупантами ТЭС.

"Наша стратегическая задача – строительство нового зеленого поколения, которое повысит устойчивость украинской энергосистемы, а также развитие клиентских сервисов и внедрение технологических решений по улучшению качества услуг для наших клиентов", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК инвестировал 17 млрд грн в угледобычу для стабильности энергосистемы за время полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что 30 августа за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.

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