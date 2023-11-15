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ДТЕК спростував інформацію про активи в Росії

Середа 15 листопада 2023 19:39
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ДТЕК спростував інформацію про активи в Росії Фото: ДТЕК спростував інформацію про активи в Росії (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК вийшла із заявою, яка спростовує інформацію про нібито наявність вугільних шахт в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"ДТЕК не має жодного відношення до вугільних шахт в росії. Група ДТЕК остаточно позбулася всіх свої вугільних активів в країні-агресорі в 2021 році. Останні три роки компанія не має до цих активів жодного відношення", - йдеться в ньому.

Зазначається, що рішення про продаж шахт в Ростовській області було прийнято ще в 2014 році у зв'язку з незаконною анексією росією Криму й розв'язанням війни на сході України.

З того часу група ДТЕК припинила будь-які інвестиції та капіталовкладення й почала процес виходу з бізнесу.

Вугільні шахти в Ростовській області "ДТЕК Енерго" придбало до початку російської агресії, ще в 2011-2012 роках для забезпечення роботи українських ТЕС.

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