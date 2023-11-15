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ДТЭК опроверг информацию об активах в России

Среда 15 ноября 2023 19:39
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ДТЭК опроверг информацию об активах в России Фото: ДТЭК опроверг информацию об активах в России (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК вышла с заявлением, опровергающим информацию о якобы наличии угольных шахт в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК не имеет никакого отношения к угольным шахтам в России. Группа ДТЭК окончательно лишилась всех своих угольных активов в стране-агрессоре в 2021 году. Последние три года компания не имеет к этим активам никакого отношения", - говорится в нем.

Решение о продаже шахт в Ростовской области было принято еще в 2014 году в связи с незаконной аннексией россии Крыма и развязыванием войны на востоке Украины.

С этого времени группа ДТЭК прекратила какие-либо инвестиции и капиталовложения и начала процесс выхода из бизнеса.

Угольные шахты в Ростовской области "ДТЭК Энерго" приобрели до начала российской агрессии, еще в 2011-2012 годах для обеспечения работы украинских ТЭС.

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Российская Федерация ДТЭК
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