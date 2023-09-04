ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон

"Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі є регульованим НКРЕКП бізнесом, діють виключно в рамках законодавства та міжнародних стандартів корпоративного управління. Інформація, яка поширюється в ряді українських ЗМІ стосовно виведення коштів за кордон не відповідає дійсності та направлена виключно на дискредитацію українських енергетиків перед опалювальним періодом", - йдеться в ньому.

В ДТЕК підкреслили, що на час війни Національний банк України заборонив будь-які фінансові операції, що передбачають виплати міжнародним компаніям. Компанія дотримується цих вимог.

В компанії уточнили, що на останніх зборах акціонерів ДТЕК Одеські електромережі були прийняті рішення лише про можливість використання поворотної фінансової допомоги.

"Однак ЗМІ маніпулюють інформацією та невірно її трактують. Це означає, що компанія має змогу використати ці кошти, наприклад, в разі критичної необхідності коштів на відновлення енергооб’єктів після обстрілів. Однак, компанії цю можливість закордонних фінансових операцій не реалізували", - наголосили в ДТЕК.

В компанії додали, що наразі всі наявні ресурси ДТЕК Мережі спрямовує на підготовку енергетичного обладнання до зими.

Зокрема, оператори системи розподілу в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області інвестують в підготовку до опалювального періоду майже 4 млрд грн.

"Компанія закликає українські ЗМІ користуватись тільки офіційною інформацію та не поширювати неправдиві шкідливі наративи, котрі сіють паніку та грають на руку ворогу. Наразі всі енергетики країни працюють для того аби пройти опалювальний період попри всі атаки ворога", - підсумували в ДТЕК.

Раніше в ДТЕК заявляли про посилення медіа-атак на енергетичні компанії.