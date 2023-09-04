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ДТЭК опровергает информацию о выводе средств за границу

Фото: ДТЭК опровергает информацию о выводе средств за границу (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК Сети опровергла новости о выводе средств за границу и призвала СМИ не распространять ложную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Операторы системы распределения ДТЭК Сети являются регулируемым НКРЭКУ бизнесом, действуют исключительно в рамках законодательства и международных стандартов корпоративного управления. Информация, которая распространяется в ряде украинских СМИ относительно вывода средств за границу, не соответствует действительности и направлена исключительно на дискредитацию украинских энергетиков перед отопительным периодом", – говорится в нем.

В ДТЭК подчеркнули, что во время войны Национальный банк Украины запретил любые финансовые операции, предусматривающие выплаты международным компаниям. Компания придерживается этих требований.

В компании уточнили, что на последнем собрании акционеров ДТЭК Одесские электросети были приняты решения только о возможности использования возвратной финансовой помощи.

"Однако СМИ манипулируют информацией и неверно ее трактуют. Это означает, что компания может использовать эти средства, например, в случае критической необходимости средств на возобновление энергообъектов после обстрелов. Однако компании эту возможность зарубежных финансовых операций не реализовали", - отметили в ДТЭК.

В компании добавили, что все имеющиеся ресурсы ДТЭК Сети направляет на подготовку энергетического оборудования к зиме.

В частности, операторы системы распределения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской области инвестируют в подготовку к отопительному периоду около 4 млрд грн.

"Компания призывает украинские СМИ пользоваться только официальной информацией и не распространять ложные вредные нарративы, которые сеют панику и играют на руку врагу. Сейчас все энергетики страны работают для того, чтобы пройти отопительный период, несмотря на все атаки врага", - подытожили в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК заявляли об усилении медиа-атак на энергетические компании.

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ДТЭК