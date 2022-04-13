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ДТЭК и Schneider Electric предоставят украинским энергетикам оборудование для возврата света

Фото: ДТЭК и Schneider Electric предоставят украинским энергетикам оборудование для возврата света (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК совместно с французской Schneider Electric предоставят украинским государственным и частным компаниям оборудование, чтобы помочь восстановить электроэнергию в регионах, которые пострадали от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Сегодня весь цивилизованный мир объединился для поддержки Украины. Вклад Schneider Electric является важным шагом в создании мощной и системной поддержки Украины в условиях войны. ДТЭК, как украинская компания, прилагает все усилия, чтобы быть надежным партнером в реализации помощи, которую оказывают международные партнеры", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По состоянию на 12 апреля почти 726 тыс. потребителей электроэнергии в более 974 населенных пунктов остаются без света и Schneider Electric стремится внести свой вклад в восстановление и поддержание энергоснабжения в дома украинцев.

Отмечается, что реализация этой миссии будет происходить в тесном партнерстве с компанией ДТЭК, которая имеет хорошо налаженную логистику и опыт для оказания гуманитарной помощи по всей стране.

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ДТЭКЭлектроэнергия