ДТЕК та Schneider Electric нададуть українським енергетикам обладнання для повернення світла

Компанія ДТЕК спільно з французькою Schneider Electric нададуть українським державним та приватним компаніям обладнання, щоб допомогти відновити електроенергію в регіонах, які постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Сьогодні весь цивілізований світ об’єднався для підтримки України. Внесок Schneider Electric є важливим кроком у створенні потужної та системної підтримки України в умовах війни. ДТЕК, як українська компанія, докладає всіх зусиль, щоб бути надійним партнером у реалізації допомоги, яку надають міжнародні партнери", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Станом на 12 квітня майже 726 тис. споживачів електроенергії у понад 974 населених пунктів залишаються без світла і Schneider Electric прагне зробити свій внесок у відновлення та підтримання енергопостачання в домівки українців.

Зазначається, що реалізація цієї місії відбуватиметься у тісному партнерстві з компанією ДТЕК, яка має добре налагоджену логістику та досвід для надання гуманітарної допомоги по всій країні.