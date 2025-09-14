ua en ru
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку

Україна, Неділя 14 вересня 2025 20:05
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку Фото: в ДТЕК пояснили причини зменшення цін на ринку електроенергії (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

В компанії ДТЕК пояснили причини зменшення цін на ринку електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів Дмитро Маляр, комерційний директор Д.Трейдинг, що входить в Групу ДТЕК.

Зокрема він розповів, що ціни на електроенергію не встановлюються як тарифи і вони міняються щогодини.

Як приклад він навів зміну цін в Україні та інших європейських країнах. Відповідно до аналізу ціни в Україні та Європі з серпня по вересень зменшились приблизно на 17-46%.

Він додав, що в вересні знижується загальний попит на електроенергію внаслідок комфортних температур і збільшується пропозиція Виробників (АЕС, ТЕС, ТЕЦ) внаслідок закінчення ремонтних кампаній генеруючого обладнання.

Ще одним фактором зменшення цін на електрику є введення додаткових потужностей газової генерації, яка продає свою електрику на ринку на добу наперед.

"Зниження цін РДН у вересні - погано це чи добре? Для споживачів це добре, бо ціни РДН знизилися, а з ними і витрати на електрику. Для трейдерів-спекулянтів погано - бо не заробили на спекуляціях. Для Постачальників, які продають свої сервіси і не входять в ризики цінових спекуляцій - це нейтрально, вони отримають фіксовану маржу. Для Генерації це мінус, беручи до уваги підготовку до ОЗП і нескінченні обстріли", - пояснив Маляр.

Як повідомлялось, на спотовому ринку електроенергії Україна залишається серед країн із відносно нижчими цінами у порівнянні з більшістю європейських держав.

Нагадаємо, у серпні Нацкомісія підвищила на 60% прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 23:00). Йдеться про граничні ціни, за якими трейдери можуть купувати електроенергію на європейському ринку.

