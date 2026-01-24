ДТЕК розриває договір з "Енергоатомом" для захисту репутації. Що відбулося на енергетичному ринку?

"Д.Трейдинг" офіційно звернувся до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що результати цих торгів "Енергоатому" стали предметом критики з боку експертного середовища, при цьому умови та зовнішні обставини згаданого аукціону не залежали від групи ДТЕК.

"Для ДТЕК бездоганна репутація є безумовним пріоритетом. Компанія не може ризикувати довірою суспільства і, що найважливіше, добрим ім’ям енергетиків", - додали в приватній компанії.

В позиції ДТЕК підкреслюється, що на сьогодні енергетики працюють у надзвичайно складних умовах – у сніг, мороз, під російськими обстрілами і роблять усе можливе, щоб повернути світло.

"У цій ситуації "Д.Трейдинг" вважає правильним ініціювати процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом", - зазначається у повідомленні.

Критика аукціону "Енергоатома"

23 січня народний депутат, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус написав на своїй Facebook-сторінці, що він звернувся з листом до уряду в якому виклав деталі можливого продажу значного обсягу електроенергії "Енергоатомом" за низькими цінами перед періодом їх ймовірного зростання (про що було відомо продавцю).

Герус зазначив, що державний "Енергоатом" продав обсяг електроенергії потужністю 2 100 МВт напередодні підняття граничних цін на ринку. Таким чином, вважає Герус, держкомпанія понесла потенційні втрати у розмірі близько 2 млрд гривень.

Депутат звернув увагу на той факт, що "Енергоатом" міг частину законтрактованого обсягу не відпускати покупцям, використавши факт наявності диспетчерських обмежень, що дозволяють умови договору держкомпанії.

"Вони і надалі відвантажували повний обсяг, що явно свідчить про те, що було більше бажання продати деяким трейдерам по 7 500 грн, а ніж на ринку "на добу наперед" по 12 000 грн", - прокоментував народний депутат.