UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію для підтримки української енергосистеми

Фото: українська енергосистема підтримується, у тому числі, імпортом електроенергії з Європи (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

ДТЕК зменшує дефіцит в енергосистемі завдяки імпорту електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

У січні цьогоріч ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України.

"Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Днями РБК-Україна повідомляло, що за тиждень енергетики компанії ДТЕК повернули світло для 46 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, сьогодні ми писали, що через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
енергетикиСлужба безпеки УкраїниЕлектроенергіяДТЕК