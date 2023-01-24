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За тиждень енергетики повернули світло для 46 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

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Вівторок 24 січня 2023 22:42
За тиждень енергетики повернули світло для 46 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 46 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З 16 по 22 січня енергетики ДТЕК відновили електропостачання 89 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постійно страждають від ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Левова частка відновлень - в Донецькій області, де тривають активні бойові дії. Протягом тижня енергетикам ДТЕК вдалося з дозволу військових виконати низку ремонтів та відновити світло для понад 40 тисяч родин у 83 населених пунктах на Донеччині.

Крім того, вдалося повернути електрику жителям 6 населених пунктів, знеструмленим через обстріли на Дніпропетровщині. В ДТЕК повідомляють, що знову зі світлом майже 6 тисяч родин.

"Спеціалісти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. З 24 лютого нам вдалося повернути світло вже 6,7 млн родин у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Значній частині з них - електропостачання відновлювали вже щонайменше 5 разів через регулярні обстріли", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Через масовані атаки російської федерації на енергетичну інфраструктуру, в Україні продовжують відбуватись відключення електропостачання.

"Енергетики роблять все можливе для забезпечення комфорту в оселях людей, але через обстріли ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог намагається зламати нашу волю та віру, але він не знає, що це неможливо. Перемога вже дуже близько", - підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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