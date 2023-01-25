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ДТЭК начал импортировать электроэнергию для поддержки украинской энергосистемы

Новина українською →
Украина, Среда 25 января 2023 17:05
ДТЭК начал импортировать электроэнергию для поддержки украинской энергосистемы Фото: украинская энергосистема поддерживается, в том числе, импортом электроэнергии из Европы (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

ДТЭК уменьшает дефицит в энергосистеме благодаря импорту электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины.

"Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равно месячному потреблению 2 млн домохозяйств", - говорится в сообщении.

На днях РБК-Украина сообщало, что через неделю энергетики компании ДТЭК вернули свет для 46 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Кроме того, сегодня мы писали, что из-за низких лимитов потребления жители Одесской области получают только 15% электроэнергии. Поэтому жители региона имеют свет около 6 часов в сутки.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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