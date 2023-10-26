UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК разом з KPMG розробили проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику

Фото: ДТЕК разом з KPMG розробили проект для контролю міжнародної допомоги на енергетику (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Група ДТЕК завершила проєкт за участі міжнародної аудиторської фірми KPMG в Україні із опису механізмів контролю для відстеження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Група ДТЕК завершила сумісний з KPMG проект з опису процесу отримання міжнародної донорської допомоги та відповідних засобів контролю. Попри війну, компанія прагне до поглиблення прозорості всіх бізнес-процесів і продовжує вживання антикорупційних заходів", - йдеться в ньому.    

Зокрема, наразі ДТЕК запроваджує ряд рекомендацій, запропонованих KPMG, додатково до існуючої комплексної системи управління і моніторингу отриманої допомоги.

Зазначається, що компанія в рамках допомоги отримувала трансформатори, комутаційне обладнання, автоматичні вимикачі, роз’єднувачі, дроти та кабелі, а також транспортні засоби, необхідні для відновлення зруйнованої війною енергетичної системи України. Всього наразі ДТЕК отримав від міжнародних партнерів обладнання на загальну суму 15,4 млн доларів США, зазначається в повідомленні.

"Група ДТЕК має непохитну позицію щодо прозорості бізнес-процесів та відповідального корпоративного управління. Цей проект дозволить зробити процес отримання компанією допомоги від міжнародних партнерів максимально прозорим. А також стане своєрідним бенчмарком для інших українських компаній", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.  

Нагадаємо, готуючись до зими ДТЕК інвестував рекордні 20 млрд грн власних коштів в ремонт і відновлення обладнання ТЕС, електричних мереж, видобуток вугілля та природного газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК