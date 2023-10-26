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ДТЭК вместе с KPMG разработали проект для контроля международной помощи на энергетику

Фото: ДТЭК вместе с KPMG разработали проект по контролю международной помощи на энергетику (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа ДТЭК завершила проект с участием международной аудиторской фирмы KPMG в Украине по описанию механизмов контроля для отслеживания международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Группа ДТЭК завершила совместный с KPMG проект по описанию процесса получения международной донорской помощи и соответствующих средств контроля. Несмотря на войну, компания стремится к углублению прозрачности всех бизнес-процессов и продолжает принятие антикоррупционных мер", - говорится в нем.

В частности, в настоящее время ДТЭК вводит ряд рекомендаций, предложенных KPMG, дополнительно к существующей комплексной системе управления и мониторингу полученной помощи.

В рамках помощи получала трансформаторы, коммутационное оборудование, автоматические выключатели, разъединители, провода и кабели, а также транспортные средства, необходимые для восстановления разрушенной войной энергетической системы Украины. Всего ДТЭК получил от международных партнеров оборудование на общую сумму 15,4 млн долларов США, отмечается в сообщении.

"Группа ДТЭК имеет твердую позицию по прозрачности бизнес-процессов и ответственного корпоративного управления. Этот проект позволит сделать процесс получения компанией помощи от международных партнеров максимально прозрачным. А также станет своеобразным бенчмарком для других украинских компаний", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, готовясь к зиме, ДТЭК инвестировал рекордные 20 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление оборудования ТЭС, электрических сетей, добычу угля и природного газа.

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ДТЭК