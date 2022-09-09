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В ДТЭК рассказали, как поддерживают надежность украинской системы

Фото: в ДТЭК рассказали, как поддерживают надежность украинской системы (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

С начала года ТЭС "ДТЭК Энерго" отпустили в украинскую энергосистему 11 млрд кВт*ч электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

По данным компании, такой объем позволил поддержать надежность энергосистемы как в периоды пиковых потребления, так и в условиях войны.

"Только с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, генерирующие предприятия компании отпустили более 7,3 млрд кВт*ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению электроэнергии почти 30 миллионов семей на месяц или около 2,4 миллиона семей в течение года", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, впереди Украину ждет самая сложная зима, поэтому компания ежедневно усиленно готовится к отопительному сезону.

"Энергетики ремонтируют блоки ТЭС и готовят станции для усиленной нагрузки, шахтеры запускают новые скамейки и добывают уголь, машиностроители производят комбайны и оборудование для стабильной работы шахт. Все для того, чтобы зимой у людей было и светло, и тепло", - рассказал он.

Как сообщалось, шахты компании ДТЭК перед отопительным сезоном работают круглосуточно в 4 смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива.

Достаточная добыча собственного угля может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом. Так, в прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ выработали треть электроэнергии в стране - 46 млрд кВт-ч.

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ДТЭК