В ДТЕК розповіли, як підтримують надійність української системи

За даними компанії, такий обсяг дозволив підтримати надійність енергосистеми як в періоди пікових споживань, так і в умовах війни.

"Лише з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, генеруючі підприємства компанії відпустили понад 7,3 млрд кВт*год електроенергії. Це еквівалентно середньому споживанню електроенергії майже 30 мільйонів родин на місяць або ж близько 2,4 мільйона родин протягом року", - зазначається в повідомленні.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, попереду Україну чекає найскладніша зима, тому компанія щодня посилено готується до опалювального сезону.

"Енергетики ремонтують блоки ТЕС та готують станції для посиленого навантаження, шахтарі запускають нові лави та видобувають вугілля, машинобудівники виробляють комбайни і обладнання для стабільної роботи шахт. Все для того, щоб взимку у людей було і світло, і тепло", - розповів він.

Як повідомлялося, шахти компанії ДТЕК перед опалювальним сезоном працюють цілодобово в 4 зміни, щоб забезпечити українські ТЕС достатньою кількістю палива.

Достатній видобуток власного вугілля може компенсувати нестачу імпортного газу та забезпечити українські ТЕС паливом. Так, минулого року українські ТЕС і ТЕЦ виробили третину електроенергії в країні - 46 млрд кВт-год.