ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 18:24
ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев Фото: ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" расширила географию социального проекта по адаптации детей переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Отныне ее возможностями могут воспользоваться не только дети на Ивано-Франковщине, но и в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании.

В городе Ладыжин Клуб предпринимателей совместно с городским советом, Агентством местного экономического развития и при финансовой поддержке "ДТЭК Энерго" стартует проект "Детская улыбка",

Целью инициативы является социальная адаптация детей переселенцев, помощь им в поиске новых друзей. В ее рамках будут проводиться различные творческие мастерские, занятия по аппликациям, рисованию, писанкарству, учебные лекции и тому подобное. К проведению занятий будут приобщены профессиональные педагоги. Сегодня уже состоялось первое мероприятие.

Ожидается, что участие в проекте примут около 300 детей переселенцев.

Ранее "ДТЭК Энерго" поддержал инициативу по адаптации детей переселенцев в городе Бурштын, что на Франковщине. Там планируется привлечь к проекту 1600 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Переселенцы с Донбасса
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери