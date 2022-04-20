ДТЕК розширив географію ініціативи із соціальної адаптації дітей переселенців

Компанія "ДТЕК Енерго" розширила географію соціального проекту з адаптації дітей переселенців, що вимушені покинути свої домівки через війну. Відтепер її можливостями можуть скористатися не лише дітлахи на Івано-Франківщині, але й на Вінниччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії.

В місті Ладижин Клуб підприємців спільно з міською радою, Агенцією місцевого економічного розвитку та за фінансової підтримки "ДТЕК Енерго" розпочинає проєкт "Дитяча посмішка",

Метою ініціативи є соціальна адаптація дітей переселенців, допомога їм у пошуку нових друзів. В її рамках будуть проводитися різноманітні творчі майстерні, заняття з аплікацій, малювання, писанкарства, навчальні лекції тощо. До проведення занять будуть долучені професійні педагоги. Сьогодні вже відбувся перший захід.

Очікується, що участь у проекті візьмуть близько 300 дітей переселенців.

Раніше "ДТЕК Енерго" підтримав ініціативу із адаптації дітей переселенців у місті Бурштин, що на Франківщині. Там планується залучити до проекту 1600 дітей.