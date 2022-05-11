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ДТЭК рассчитывает завершить ремонтные работы на электросетях Киевской области до середины мая

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Среда 11 мая 2022 13:53
ДТЭК рассчитывает завершить ремонтные работы на электросетях Киевской области до середины мая Фото: ремонтные работы на электросетях Киевской области будут завершены к середине мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК уже восстановили электроснабжение 140 тыс. домов в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области, что складах более 90% всех обесточенных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"После 3 апреля, когда мы начали возобновлять работы, уже восстановили свет почти 140 тысячам потребителям. Это более 90% от тех, которые были обесточены из-за оккупации", - сказал он.

Сахарук сообщил, что ДТЭК закончит восстановление электроснабжения на Киевщине до середины мая.

Также он добавил, что сейчас на Донбассе сложная ситуация, и без света находятся почти 300 тыс. потребителей в 250 населенных пунктах.

"К сожалению, мы выполняем работы, и они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тысяч заживили за неделю, и 90 тысяч снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных, для того, чтобы восстанавливать свет жителям Донецкой области", - подытожил Сахарук.

Напомним, энергетики ДТЭК помогают Укрзализныце восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые подвергаются ракетным ударам со стороны российских оккупантов. Задействовано 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские и Днепровские электросети.

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ДТЭК Киевская область
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