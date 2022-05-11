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ДТЕК розраховує завершити ремонтні роботи на електромережах Київської області до середини травня

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Середа 11 травня 2022 13:53
ДТЕК розраховує завершити ремонтні роботи на електромережах Київської області до середини травня Фото: ремонтні роботи на електромережах Київської області будуть завершені до середини травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК вже відновили електропостачання 140 тис. будинків у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області, що складах понад 90% всіх знеструмлених споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"Після 3 квітня, коли ми почали відновлювати роботи, вже відновили світло майже 140 тисячам споживачам. Це більш ніж 90% від тих, які були знеструмлені через окупацію", - сказав він.

Сахарук повідомив, що ДТЕК закінчить відновлення електропостачання на Київщині до середини травня.

Також він додав, що зараз на Донеччині складна ситуація, і без світла знаходяться майже 300 тис. споживачів у 250 населених пунктах.

"На жаль, ми виконуємо роботи, і вони постійно, скажімо так, йдуть на повтор. Ми 90 тисяч заживили за тиждень, і 90 тисяч знову знеструмлені. І так кожен день. Люди працюють без вихідних, для того, щоб відновлювати світло мешканцям Донецької області", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК допомагають Укрзалізниці відновлювати електричні мережі у Львівській та Київській областях, які зазнають ракетних ударів з боку російських окупантів. Задіяно 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські та Дніпровські електромережі.

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ДТЕК Київська область
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