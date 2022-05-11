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ДТЭК призывает западные энергокомпании отказаться от сотрудничества с Россией

Фото: ДТЭК призывает западные энергокомпании отказаться от сотрудничества с Россией (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК призывает западные энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией, которая использует доходы от нефти и газа на ведение войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить любые отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасной войны против Украины", - заявил Тимченко.

ДТЭК решительно поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский Союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению, подчеркнул Тимченко.

Компания вместе с 100 западными корпорациями подписали письмо к президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн накануне публикации ее плана REPowerEUenergy, в котором поддержали курс ЕС на отказ от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Альтернативой российскому ископаемому топливу должны стать новые мощности возобновляемой энергетики.

"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года. Мы уже инвестировали 1,6 миллиарда долларов в ветровые и солнечные проекты в Украине. ДТЭК продолжит развивать мощности возобновляемой энергетики в Украине, как только это позволит ситуация", - отметил Максим Тимченко.

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ДТЭКРоссийская Федерация