RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК закликає західні енергокомпанії відмовитися від співпраці з Росією

Фото: ДТЕК закликає західні енергокомпанії відмовитися від співпраці з Росією (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК закликає західні енергокомпанії припинити співпрацю з Росією, яка використовує доходи від нафти і газу на ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Ми закликаємо європейські та світові енергетичні компанії припинити будь-які відносини з енергетичним сектором Росії, який спрямовує гроші на підтримку жахливої війни проти України", - заявив Тімченко.

ДТЕК рішуче підтримує заявку України на вступ до Європейського Союзу та приєднання до Європейської зеленої угоди, наголосив Тімченко.

Компанія разом із 100 західними корпораціями підписали лист до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн напередодні публікації її плану REPowerEUenergy, в якому підтримали курс ЄС на відмову від залежності від російського газу, нафти та вугілля.

Альтернативною російському викопному паливу мають стати нові потужності відновлюваної енергетики.

"ДТЕК залишається відданим прискореному переходу на кліматично нейтральну енергетичну систему в Україні до 2040 року. Ми вже інвестували 1,6 мільярда доларів у вітрові та сонячні проекти в Україні. ДТЕК продовжить розвивати потужності відновлюваної енергетики в Україні, як тільки це дозволить ситуація", - наголосив Максим Тімченко.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКРосійська Федерація