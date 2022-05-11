ДТЕК закликає західні енергокомпанії відмовитися від співпраці з Росією

"Ми закликаємо європейські та світові енергетичні компанії припинити будь-які відносини з енергетичним сектором Росії, який спрямовує гроші на підтримку жахливої війни проти України", - заявив Тімченко.

ДТЕК рішуче підтримує заявку України на вступ до Європейського Союзу та приєднання до Європейської зеленої угоди, наголосив Тімченко.

Компанія разом із 100 західними корпораціями підписали лист до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн напередодні публікації її плану REPowerEUenergy, в якому підтримали курс ЄС на відмову від залежності від російського газу, нафти та вугілля.

Альтернативною російському викопному паливу мають стати нові потужності відновлюваної енергетики.

"ДТЕК залишається відданим прискореному переходу на кліматично нейтральну енергетичну систему в Україні до 2040 року. Ми вже інвестували 1,6 мільярда доларів у вітрові та сонячні проекти в Україні. ДТЕК продовжить розвивати потужності відновлюваної енергетики в Україні, як тільки це дозволить ситуація", - наголосив Максим Тімченко.