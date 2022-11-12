ДТЕК приступив до ремонту електромереж Херсонської області

Компанія ДТЕК разом з "Херсонобленерго" приступили до ремонту енергетичної інфраструктури Херсону та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону
"Сьогодні буде огляд. Після огляду буде перше розуміння, що потрібно і що можна зробити. З того що зараз зрозуміло: високовольтні лінії, які є основними лініями, які живлять саме місто Херсон, вони зруйновані, як лінії, так і підстанція в Херсоні", - сказав він.
Сахарук додав, що завтра Херсонська військова адміністрація має виділити саперів, які підуть розміновувати території, і потім ДТЕК та "Херсонобленерго" об'єднають ресурси, щоб почати відновлення.
Він також зазначив, що села, які були розташовані ближче до лінії розмежування можливо легше буде заживити, а для тих, що ближче до Дніпра - потрібно буде трохи більше часу, тому що росіяни під час відступу підірвали багато об'єктів.
Нагадаємо, раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що звільнення Херсона змінило хід війни та ставлення до Росії у світі.
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