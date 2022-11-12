ДТЭК приступил к ремонту электросетей Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"Сегодня будет обзор. После осмотра будет первое понимание, что нужно и что можно сделать. Из того, что сейчас понятно: высоковольтные линии, которые являются основными линиями, питающими именно город Херсон, они разрушены, как линии, так и подстанция в Херсоне", - сказал он.

Сахарук добавил, что завтра Херсонская военная администрация должна выделить саперов, которые пойдут разминировать территории, а затем ДТЭК и "Херсоноблэнерго" объединят ресурсы, чтобы начать восстановление.

Он также отметил, что села, которые были расположены ближе к линии разграничения, возможно легче будет заживить, а для тех, что ближе к Днепру - потребуется немного больше времени, потому что россияне во время отступления взорвали много объектов.