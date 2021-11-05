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ДТЭК присоединился к международному альянсу для поэтапного перехода к безуглеродной энергетике

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 15:48
ДТЭК присоединился к международному альянсу для поэтапного перехода к безуглеродной энергетике Фото: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК присоединилась к международному альянсу Powering Past Coal Alliance для поэтапного перехода к безуглеродной энергетике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

"В рамках конференции ООН по изменению климата СОР26 международный альянс Powering Past Coal Alliance (PPCA) объявил о расширении инициативы поэтапного отказа от использования угля. К инициативе PPCA, объединяющей уже более 165 участников, первым среди украиснких компаний присоединился ДТЭК. Компания намерена достичь углеродной нейтральности к 2040 году, что поддерживает глобальную борьбу с изменением климата", - отметили в компании ДТЭК.

Там сообщили, что, согласно оценке Международного энергетического агентства, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата всем странам и компаниям необходимо прекратить строительство угольных электростанций, а также странам Организации экономического сотрудничества к 2030 году отказаться от существующих электростанций и остальным странам мира - к 2040 году.

"Это реальность и требование современного общества ускорить переход к безуглеродному будущему. ДТЭК инвестирует в строительство СЭС и ВЭС, развитие систем накопления энергии, модернизацию электрических сетей, изучает возможности по производству водорода", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В компании подчеркнули, что с 2020 года "ДТЭК Энерго", из-за выработки запасов, пригодных для эффективной добычи угля, поэтапно завершает эксплуатацию шахт.

При этом компания помогает громадам, где работают угледобывающие предприятия, в разработке дорожной карты для создания занятости за пределами отрасли.

Напомним, компания ДТЭК активно увеличивает мощности зеленой генерации, в строительство солнечных и ветроэлектростанций ДТЭК инвестировал 1,8 млрд долларов.

Кроме того, компания развивает системы накопления энергии Energy Storage, изучает возможности реализации водородных проектов в Украине.

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