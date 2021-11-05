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ДТЕК приєднався до міжнародного альянсу для поетапного переходу до безвуглецевої енергетики

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 15:48
ДТЕК приєднався до міжнародного альянсу для поетапного переходу до безвуглецевої енергетики Фото: виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК приєдналася до міжнародного альянсу Powering Past Coal Alliance для поетапного переходу до безвуглецевої енергетики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

"У рамках конференції ООН зі зміни клімату СОР26 міжнародний альянс Powering Past Coal Alliance (PPCA) оголосив про розширення ініціативи поетапної відмови від використання вугілля. До ініціативи PPCA, що об'єднує вже понад 165 учасників, першим серед українських компаній приєднався ДТЕК. Компанія має намір досягти до 2040 року, що підтримує глобальну боротьбу зі зміною клімату", - зазначили у компанії ДТЕК.

Там повідомили, що, згідно з оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату всім країнам і компаніям необхідно припинити будівництво вугільних електростанцій, а також країнам Організації економічного співробітництва до 2030 року відмовитися від існуючих електростанцій та інших країн світу - до 2040 року.

"Це реальність та вимога сучасного суспільства прискорити перехід до безвуглецевого майбутнього. ДТЕК інвестує у будівництво СЕС та ВЕС, розвиток систем накопичення енергії, модернізацію електричних мереж, вивчає можливості з виробництва водню", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

У компанії підкреслили, що з 2020 року "ДТЕК Енерго" через вироблення запасів, придатних для ефективного видобутку вугілля, поетапно завершує експлуатацію шахт.

При цьому компанія допомагає громадам, де працюють вугледобувні підприємства, у розробці дорожньої карти для створення зайнятості за межами галузі.

Нагадаємо, компанія ДТЕК активно збільшує потужності зеленої генерації, у будівництво сонячних та вітроелектростанцій ДТЕК інвестував 1,8 млрд доларів.

Окрім того, компанія розвиває системи накопичення енергії Energy Storage, вивчає можливості реалізації водневих проектів в Україні.

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