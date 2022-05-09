ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК приобрел для пограничников дополнительные рации и системы связи

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 17:35
ДТЭК приобрел для пограничников дополнительные рации и системы связи Фото: ДТЭК приобрел для пограничников дополнительные рации и системы связи (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК ВИЭ" приобрела для нужд Государственной пограничной службы системы связи, чтобы защитники Украины продолжали эффективно оказывать отпор российским оккупантам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Портативные рации приспособлены к работе в сложных условиях и оснащены устройством GPS. Дальность их действия - до 28 км, есть защита от влаги, работают от встроенного аккумулятора до 22 часов", - сообщили в компании.

На днях "ДТЭК ВИЭ" передала 5 комплектов раций фирмы Caltta.

"Чтобы украинские силовые структуры могли более эффективно продолжать защиту Украины от российской агрессии, компания ДТЭК ВИЭ продолжает оказывать им необходимую поддержку снаряжением и техническими средствами", - сообщили в компании.

Напомним, для нужд ВСУ и территориальной обороны компания ДТЭК отдала 117 автомобилей, которые используются для выполнения задач по защите населения. Всего на середину апреля ДТЭК направил на гуманитарные цели и поддержку армии 324 млн гривен.

Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи населению, пострадавшему от войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Государственная пограничная служба
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта