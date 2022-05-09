ДТЭК приобрел для пограничников дополнительные рации и системы связи
Компания "ДТЭК ВИЭ" приобрела для нужд Государственной пограничной службы системы связи, чтобы защитники Украины продолжали эффективно оказывать отпор российским оккупантам
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
"Портативные рации приспособлены к работе в сложных условиях и оснащены устройством GPS. Дальность их действия - до 28 км, есть защита от влаги, работают от встроенного аккумулятора до 22 часов", - сообщили в компании.
На днях "ДТЭК ВИЭ" передала 5 комплектов раций фирмы Caltta.
"Чтобы украинские силовые структуры могли более эффективно продолжать защиту Украины от российской агрессии, компания ДТЭК ВИЭ продолжает оказывать им необходимую поддержку снаряжением и техническими средствами", - сообщили в компании.
Напомним, для нужд ВСУ и территориальной обороны компания ДТЭК отдала 117 автомобилей, которые используются для выполнения задач по защите населения. Всего на середину апреля ДТЭК направил на гуманитарные цели и поддержку армии 324 млн гривен.
Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи населению, пострадавшему от войны.