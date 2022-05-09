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ДТЕК придбав для прикордонників додаткові рації і системи зв’язку

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Понеділок 09 травня 2022 17:35
ДТЕК придбав для прикордонників додаткові рації і системи зв’язку Фото: ДТЕК придбав для прикордонників додаткові рації і системи зв’язку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК ВДЕ" придбала для потреб Державної прикордонної служби системи зв’язку, щоб захисники України продовжували ефективно чинити відсіч російським окупантам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Портативні рації пристосовані до роботи в складних умовах і оснащені пристроєм GPS. Дальність їх дії - до 28 км, є захист від вологи, працюють від вбудованого акумулятора до 22 годин", - повідомили в компанії.

Днями "ДТЕК ВДЕ" передала 5 комплектів рацій фірми Caltta.

"Щоб українські силові структури могли більш ефективно продовжувати захист України від російської агресії, компанія ДТЕК ВДЕ продовжує надавати їм необхідну підтримку спорядженням та технічними засобами", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, для потреб ЗСУ та територіальної оборони компанія ДТЕК віддала 117 автомобілів, які використовуються для виконання завдань з захисту населення. Загалом на середину квітня ДТЕК направив на гуманітарні цілі та підтримку армії 324 млн гривень.

Як повідомлялося, бізнесмен Ріната Ахметов з початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

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ДТЕК Государственная пограничная служба
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