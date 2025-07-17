В ДТЕК представили оновлену політику корпоративного управління

В ньому зазначається, що компанія прагне забезпечити високу прозорість своїх дій своєчасно розкриваючи достовірну інформацію відповідно до закону.

Для цього в компанії працює аудиторський комітет для контролю фінансової звітності, управління ризиками, внутрішнього контролю, комплаєнсу та аудиту.

"Ця політика підлягає регулярному перегляду та оновленню в міру необхідності, щоб забезпечити її відповідність зобов'язанням компанії щодо дотримання найкращих практик корпоративного управління та відповідних змін у законодавстві", - наголосили в компанії.