В ДТЕК представили оновлену політику корпоративного управління

Компанія ДТЕК оновила свою політику корпоративного управління.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДТЕК.
В ньому зазначається, що компанія прагне забезпечити високу прозорість своїх дій своєчасно розкриваючи достовірну інформацію відповідно до закону.
Для цього в компанії працює аудиторський комітет для контролю фінансової звітності, управління ризиками, внутрішнього контролю, комплаєнсу та аудиту.
"Ця політика підлягає регулярному перегляду та оновленню в міру необхідності, щоб забезпечити її відповідність зобов'язанням компанії щодо дотримання найкращих практик корпоративного управління та відповідних змін у законодавстві", - наголосили в компанії.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова посилив антикорупційну систему за результатами оцінки ризиків спільно з EY.
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