В ДТЭК представили обновленную политику корпоративного управления

Компания ДТЭК обновила свою политику корпоративного управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В нем отмечается, что компания стремится обеспечить высокую прозрачность своих действий своевременно раскрывая достоверную информацию в соответствии с законом.
Для этого в компании работает аудиторский комитет для контроля финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, комплаенса и аудита.
"Эта политика подлежит регулярному пересмотру и обновлению по мере необходимости, чтобы обеспечить ее соответствие обязательствам компании по соблюдению лучших практик корпоративного управления и соответствующих изменений в законодательстве", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова усилил антикоррупционную систему по результатам оценки рисков совместно с EY.
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