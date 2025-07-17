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В ДТЭК представили обновленную политику корпоративного управления

Фото: в ДТЭК представили обновленную политику корпоративного управления (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК обновила свою политику корпоративного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В нем отмечается, что компания стремится обеспечить высокую прозрачность своих действий своевременно раскрывая достоверную информацию в соответствии с законом.

Для этого в компании работает аудиторский комитет для контроля финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, комплаенса и аудита.

"Эта политика подлежит регулярному пересмотру и обновлению по мере необходимости, чтобы обеспечить ее соответствие обязательствам компании по соблюдению лучших практик корпоративного управления и соответствующих изменений в законодательстве", - отметили в компании.

 

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова усилил антикоррупционную систему по результатам оценки рисков совместно с EY.

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ДТЭК