ДТЭК предоставил теробороне портативные средства связи
Фото: ДТЭК предоставил теробороне портативные средства связи (dtek com)
Компания ДТЭК передала территориальной обороне Львовщины портативные средства связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.
"Компания передала территориальной обороне Львовщины средства связи-портативные радиостанции. Это позволит поддерживать, насколько возможно, безопасность в городах и поселках Львовской области и охранять их в эти сложные времена", - говорится в нем.
Также энергетики ДТЭК продолжают помогать людям с укрытием, жильем, питанием и медикаментами в других областях страны.