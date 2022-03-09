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ДТЭК предоставил теробороне портативные средства связи

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Среда 09 марта 2022 18:04
ДТЭК предоставил теробороне портативные средства связи Фото: ДТЭК предоставил теробороне портативные средства связи (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК передала территориальной обороне Львовщины портативные средства связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Компания передала территориальной обороне Львовщины средства связи-портативные радиостанции. Это позволит поддерживать, насколько возможно, безопасность в городах и поселках Львовской области и охранять их в эти сложные времена", - говорится в нем.

Также энергетики ДТЭК продолжают помогать людям с укрытием, жильем, питанием и медикаментами в других областях страны.

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ДТЭК
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