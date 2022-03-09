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ДТЕК надав теробороні портативні засоби зв'язку

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Середа 09 березня 2022 18:04
ДТЕК надав теробороні портативні засоби зв'язку Фото: ДТЕК надав теробороні портативні засоби зв'язку (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК передала територіальній обороні Львівщини портативні засоби зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Компанія передала територіальній обороні Львівщини засоби зв’язку - портативні радіостанції. Це дозволить підтримувати, наскільки можливо, безпеку в містах та селищах Львівської області і охороняти їх в ці складні часи", - йдеться в ньому.

Також енергетики ДТЕК продовжують допомагати людям з укриттям, житлом, харчуванням та медикаментами в інших областях країни.

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