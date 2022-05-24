ДТЭК предоставил медикам и военным бесплатную электроэнергию на 137 млн гривен

В феврале-апреле группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

ДТЭК обеспечил бесплатной электроэнергией учреждения критической инфраструктуры, в которые входят государственные и коммунальные медицинские учреждения, военные и силовые структуры. За три месяца общее потребление предприятий критической инфраструктуры составил 23,5 млн кВт∙ч

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 заведений. Среди них Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова, Днепропетровский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, Кураховская городская больница и другие.

"С первых дней войны мы решили снабжать бесплатной электроэнергией больницы и военные учреждения в регионах нашего присутствия и продолжаем это делать. Помощь Украине и украинцам является ключевым приоритетом группы ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Сейчас все усилия бизнеса направлены на то, чтобы помочь Украине одержать победу в этой войне", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.