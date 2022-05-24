ДТЕК надав медикам і військовим безкоштовну електроенергію на 137 млн гривень

У лютому-квітні група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова надала військовим установам та медичним закладам у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях безкоштовну електроенергію на 137 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

ДТЕК забезпечив безкоштовною електроенергією установи критичної інфраструктури, до яких входять державні та комунальні медичні заклади, військові та силові структури. За три місяці загальне споживання підприємств критичної інфраструктури склало 23,5 млн кВт∙год.

Наразі безкоштовною електроенергією забезпечені понад 100 закладів. Серед них Інститут травматології та ортопедії АМН України, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова, Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф, Курахівська міська лікарня та інші.

"З перших днів війни ми вирішили забезпечувати безкоштовною електроенергією лікарні та військові установи в регіонах нашої присутності та продовжуємо це робити. Допомога Україні та українцям є ключовим пріоритетом групи ДТЕК та її акціонера Ріната Ахметова. Наразі всі зусилля бізнесу спрямовані на те, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні", - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.