UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК предложил помощь областям, пострадавшим от атак РФ по энергетической инфраструктуре

Фото: ДТЭК предложил помощь областям, пострадавшим от атак РФ по энергетической инфраструктуре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК Рината Ахметова предложила помощь всем облэнерго в ликвидации последствий террористических ракетных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мобильные ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное для восстановления энергоснабжения на территории Донецкой области и сконцентрировали необходимые ресурсы, чтобы оперативно оказать помощь в ремонте сетей и энергетической инфраструктуры в соседних областях, где имеются значительные разрушения", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что ремонтные бригады в кратчайшие сроки вернули свет на всей территории Киевской области, а энергетики сразу после Вооруженных сил Украины и саперов входили в освобожденные города для восстановления разрушенного оккупантами энергетической инфраструктуры.

Напомним, вечером 11 сентября энергетики ДТЭК полностью восстановили электроснабжение в Днепропетровской области, которое частично исчезло после террористической атаки российских оккупантов.

Как известно, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКинфраструктураЭлектроэнергия