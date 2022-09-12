ДТЕК запропонував допомогу областям, постраждалим від атак РФ по енергетичній інфраструктурі

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова запропонувала допомогу всім обленерго в ліквідації наслідків терористичних ракетних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Мобільні ремонтні бригади ДТЕК роблять все можливе для відновлення енергопостачання на території Донецької області та сконцентрували необхідні ресурси, щоб оперативно надати допомогу в ремонті мереж та енергетичної інфраструктури в сусідніх областях, де є значні руйнування", - йдеться в заяві.

В компанії зазначили, що ремонтні бригади у найкоротші строки повернули світло на всій території Київської області, а енергетики одразу після Збройних сил України і саперів входили у звільнені міста для відновлення зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, увечері 11 вересня енергетики ДТЕК повністю відновили електропостачання у Дніпропетровській області, яке частково зникло після терористичної атаки російських окупантів.