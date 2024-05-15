У ДТЕК пояснили, чому при відключеннях світла у Києві не працюють графіки
У Києві знову почалися відключення світла. При цьому звичні графіки відключення не працюють, оскільки обмеження екстрені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
Як зазначається, причина відключення світла у Києві та по всій Україні - збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання. Своєю чергою причиною зростання використання світла є похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.
У Києві зранку 15 травня були введені екстрені відключення світла. За таких умов графіки відключення світла не працюють.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщенні на сайті, - не діють", - йшлося у повідомленні.
Відключення світла в Україні
Сьогодні зранку, 15 травня, в Україні ввели екстрені відключення світла. Вони діяли з 6:40 до 09:00. Але при відключеннях не обмежувалися об'єкти критичної інфраструктури.
Також сьогодні протягом доби будуть діяти обмеження для бізнесу та промисловості.
Варто зазначити, що попри те, що у Києві та низці областей вже скасували екстрені відключення світла, українців просять заощадливо споживати електроенергію.
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