У ДТЕК пояснили, чому при відключеннях світла у Києві не працюють графіки

У Києві знову почалися відключення світла. При цьому звичні графіки відключення не працюють, оскільки обмеження екстрені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Як зазначається, причина відключення світла у Києві та по всій Україні - збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання. Своєю чергою причиною зростання використання світла є похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

У Києві зранку 15 травня були введені екстрені відключення світла. За таких умов графіки відключення світла не працюють.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщенні на сайті, - не діють", - йшлося у повідомленні.