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В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света в Киеве не работают графики

Киев, Среда 15 мая 2024 09:19
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В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света в Киеве не работают графики Фото: в Киеве при экстренных отключениях не работают графики (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве снова начались отключения света. При этом привычные графики отключения не работают, поскольку ограничения экстренные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Как отмечается, причина отключения света в Киеве и по всей Украине - увеличение дефицита электроэнергии из-за роста потребления. В свою очередь причиной роста использования света является похолодание на фоне последствий российских обстрелов.

В Киеве с утра 15 мая были введены экстренные отключения света. В таких условиях графики отключения света не работают.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - говорилось в сообщении.

Отключения света в Украине

Сегодня утром, 15 мая, в Украине были введены экстренные отключения света. Они действовали с 6:40 до 09:00. Но при отключениях не ограничивались объекты критической инфраструктуры.

Также сегодня в течение суток будут действовать ограничения для бизнеса и промышленности.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что в Киеве и ряде областей уже отменили экстренные отключения света, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

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ДТЭК Киев енергетики Электроэнергия Отключения света
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