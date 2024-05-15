В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света в Киеве не работают графики

Фото: в Киеве при экстренных отключениях не работают графики (Getty Images)

В Киеве снова начались отключения света. При этом привычные графики отключения не работают, поскольку ограничения экстренные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Как отмечается, причина отключения света в Киеве и по всей Украине - увеличение дефицита электроэнергии из-за роста потребления. В свою очередь причиной роста использования света является похолодание на фоне последствий российских обстрелов. В Киеве с утра 15 мая были введены экстренные отключения света. В таких условиях графики отключения света не работают. "Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - говорилось в сообщении.