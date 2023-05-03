ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК повідомив про чергову медіа-атаку, цього разу проти експорту електроенергії

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 18:15
ДТЕК повідомив про чергову медіа-атаку, цього разу проти експорту електроенергії Фото: ДТЕК повідомив про чергову медіа-атаку, цього разу проти експорту електроенергії (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК повідомила про чергову сплановану медіа-атаку на енергосистему, цього разу проти експорту української електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря D.Trading Валерію Жулій у Facebook.

"Після провалу на минулому тижні, маємо новий концентрат маніпуляцій і фантастичних домислів. За журналістськими стандартами в новині є все для "успіху": клікбейтний заголовок та відомі прізвища, плюс на додачу голосне звинувачення в корупції. Традиційно ті самі призначені "винуватці", як і ті ж самі замовники та медіа, які ігнорують фактчекінг та плямують журналістику як професію", - зазначила Жулій.

Вона зазначила, що для України експорт електроенергії - джерело валютної виручки, яке є запорукою економічної стабільності України, так само, як і експортна виручка від зерна або металу. Тому експорт електроенергії очікували всі представники галузі.

"Наша компанія виступає за повну євроінтеграцію ринків газу та електроенергії разом із імплементацією правил та норм ЄС. Ми не чекаємо нових інформаційних фейків, але ми до них готові. На жаль, це вже стає "не доброю" традицією", - підсумувала Жулій.

Раніше ДТЕК та державний "Енергоатом" заявляли про медіа-атаки на енергетичні компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових