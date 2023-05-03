ДТЭК сообщил об очередной медиа-атаке, на этот раз против экспорта электроэнергии

Компания ДТЭК сообщила об очередной спланированной медиа-атаке на энергосистему, на этот раз против экспорта украинской электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря D.Trading Валерию Жулию в Facebook .

"После провала на прошлой неделе, есть новый концентрат манипуляций и фантастических домыслов. По журналистским стандартам в новости есть все для "успеха": кликбейтный заголовок и известные фамилии, плюс вдобавок громкое обвинение в коррупции. Традиционно те же назначенные "виновники", как и те же заказчики и медиа, которые игнорируют фактчекинг и пятнят журналистику как профессию", - отметила Жулий.

Она отметила, что для Украины экспорт электроэнергии - источник валютной выручки, залог экономической стабильности Украины, так же, как и экспортная выручка от зерна или металла. Поэтому экспорта электроэнергии ожидали все представители отрасли.

"Наша компания выступает за полную евроинтеграцию рынков газа и электроэнергии вместе с имплементацией правил и норм ЕС. Мы не ждем новых информационных фейков, но мы к ним готовы. К сожалению, это уже становится "не хорошей" традицией", - подытожила Жулий.

Ранее ДТЭК и государственный "Энергоатом" заявляли о медиа-атаках на энергетические компании.