ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК повернув світло жителям Одеської області, що залишились без електропостачання через атаку

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 19:53
ДТЕК повернув світло жителям Одеської області, що залишились без електропостачання через атаку Фото: ДТЕК повернув світло жителям Одеської області, що залишились без електропостачання через атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Протягом 19 липня енергетики ДТЕК повернули світло у домівки майже 3 тисяч сімей в Одеській області, які були знеструмлені через ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Вночі проти 19 липня Одещина зазнала масованого обстрілу з боку ворога. Пошкоджень зазнали об’єкти електромереж. Протягом дня фахівці компанії відновили електропостачання для 2894 родин в області, що залишилися без світла через обстріли. Наразі всі клієнти зі світлом", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики ДТЕК приступають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Нічна атака на південь України

Цієї ночі, 19 липня, Російська Федерація атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки були пошкоджені:

  • багатоквартирні будинки;
  • портова й критична інфраструктура.

Також поранення отримали більше 10 людей. Зокрема ракети влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Одеса Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський про нічний удар Росії по Одесі: доводить, що її мішень - не лише Україна
Зеленський про нічний удар Росії по Одесі: доводить, що її мішень - не лише Україна
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію