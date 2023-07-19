ДТЭК вернул свет жителям Одесской области, оставшимся без электроснабжения из-за атаки

В течение 19 июля энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 3 тысяч семей в Одесской области, которые были обесточены из-за ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Ночью против 19 июля Одесщина получила массированный обстрел со стороны врага. Повреждения получили объекты электросетей. В течение дня специалисты компании возобновили электроснабжение для 2894 семей в области, оставшихся без света из-за обстрелов. Сейчас все клиенты со светом", - говорится в нем. .

Отмечается, что энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения ВСУ и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Ночная атака на юг Украины

Этой ночью, 19 июля, Российская Федерация атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате атаки были повреждены:

многоквартирные дома;

портовая и критическая инфраструктура.

Также ранения получили более 10 человек. В частности, ракеты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.