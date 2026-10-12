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ДТЕК повернув світло майже 1,9 млн родин за тиждень. Де було відключень найбільше

18:23 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Бойко
Найбільше відновлень за тиждень було у Києві (фото: Getty Images)

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію майже 1,9 млн сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, з 5 по 11 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям понад 300 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак.

"Електрика знову доступна для майже 1,9 мільйонів родин у чотирьох областях та столиці", - йдеться в ньому.

Зазначається, що ворог посилив атаки на енергосистему країни. Ракетні та дронові атаки руйнували енергооб’єкти, у тому числі магістральні електромережі іншої енергокомпанії, спричинили введення стабілізаційних, а часом і екстрених відключень в деяких областях та столиці.

Зокрема, найбільше відновлень було у Києві, де минулого тижня вдалося повернути світло у 773,1 тисяч домівок після ворожих атак.

Наступна за кількістю відновлень – Одещина, яку ворог теж не полишає атакувати. З 5 по 11 жовтня енергетики змогли відновити електропостачання 451 тисячі осель місцевих мешканців.

Посилилися ворожі атаки і на Київщину: за останні сім днів фахівці енергокомпанії повернули електрику для 386,4 тисяч родин.

Не полишав ворог атакувати і Донеччину з Дніпропетровщиною, де через близькість лінії боєзіткнення зберігається особливо важка безпекова ситуація. На Донеччині знову з електрикою 185,3 тисячі осель, а на Дніпропетровщині – 86 тисяч.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти вдарили по двох енергетичних об’єктах ДТЕК у Дніпропетровській області.

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