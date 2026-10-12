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ДТЭК вернул свет почти 1,9 млн семей в неделю. Где было отключений больше всего

18:23 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Больше всего обновлений за неделю было в Киеве (фото: Getty Images)

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию почти 1,9 млн семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, с 5 по 11 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям более 300 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак.

"Электричество снова доступно почти 1,9 миллионам семей в четырех областях и столице", - говорится в нем.

Враг усилил атаки на энергосистему страны. Ракетные и дроновые атаки разрушали энергообъекты, в том числе магистральные электросети другой энергокомпании, повлекли за собой введение стабилизационных, а порой и экстренных отключений в некоторых областях и столице.

В частности, больше всего восстановлений было в Киеве, где на прошлой неделе удалось вернуть свет в 773,1 тысячи домов после вражеских атак.

Следующая по количеству восстановлений – Одесщина, которую враг тоже не прекращает атаковать. С 5 по 11 октября энергетики смогли возобновить электроснабжение 451 тысячи домов местных жителей.

Усилились вражеские атаки и на Киевщину: за последние семь дней специалисты энергокомпании вернули электричество для 386,4 тысячи семей.

Не оставлял враг атаковать и Донетчину с Днепропетровщиной, где из-за близости линии боестолкновения сохраняется особо тяжелая ситуация с безопасностью. В Донецкой области снова с электричеством 185,3 тысячи домов, а на Днепропетровщине - 86 тысяч.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение более 3 млн семей в четырех областях и Киеве, чьи дома были обесточены в результате российских обстрелов.

Напомним, 9 октября российские оккупанты нанесли удар по двум энергетическим объектам ДТЭК в Днепропетровской области.

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