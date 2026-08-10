ДТЭК вернул свет 1,2 млн семей: какие области пострадали больше всего

За неделю, с 3 по 9 августа, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,2 млн семей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК .

Так, с 3 по 9 августа энергетики операторов систем распределения (ОСР) "ДТЭК Сети" смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 436 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов.

"Свет удалось вернуть в дома более 1,2 млн семей", - говорится в нем.

Наибольший объем работ выполнили в Донецкой области, где, несмотря на постоянные боевые действия и новые разрушения энергообъектов, за неделю возобновили электроснабжение для 774,3 тыс. семей.

В Одесской области энергетики вернули свет для 227,8 тыс. семей, а на Днепропетровщине - для 206,6 тыс. домохозяйств.