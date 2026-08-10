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ДТЭК вернул свет 1,2 млн семей: какие области пострадали больше всего

16:53 10.08.2026 Пн
1 мин
Работы проводились после вражеских обстрелов сразу после получения разрешений от ВСУ и ГСЧС
aimg Юлия Бойко
ДТЭК вернул свет 1,2 млн семей: какие области пострадали больше всего ДТЭК вернул свет 1,2 млн семей за первую неделю августа (фото: Getty Images)
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За неделю, с 3 по 9 августа, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,2 млн семей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, с 3 по 9 августа энергетики операторов систем распределения (ОСР) "ДТЭК Сети" смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 436 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов.

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"Свет удалось вернуть в дома более 1,2 млн семей", - говорится в нем.

Наибольший объем работ выполнили в Донецкой области, где, несмотря на постоянные боевые действия и новые разрушения энергообъектов, за неделю возобновили электроснабжение для 774,3 тыс. семей.

В Одесской области энергетики вернули свет для 227,8 тыс. семей, а на Днепропетровщине - для 206,6 тыс. домохозяйств.

Напомним, за полгода ДТЭК Рината Ахметова восстановил 240 энергообъектов сетей, поврежденных во время боевых действий.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему свет выключают микрорайонами, а не в отдельных домах.

А также рассказывали, что ДТЭК увеличил установку разумных счетчиков и объясняли в чем их преимущество.

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